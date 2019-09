Bygning på Orrhaugen gård på Helgeland totalskadd i brann

NTB Innenriks

– Det bodde ikke folk i huset. Det vi har fått opplyst er at det var et bakeri og et selskapslokale i bygningen, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 5.13 torsdag morgen.

– Da brannvesenet kom fram var bygningen nesten nedbrent og brannmannskapene konsentrerte seg om å stanse spredning, sier operasjonslederen.

Ingen andre bygninger ble rammet av brannen.

Politiet har vært i kontakt med eierne av gården, men kjenner ikke årsaken til brannen.

(©NTB)