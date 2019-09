49-åring tiltalt for øksedrap i Haugesund - kan trolig ikke straffes

NTB Innenriks

I tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Folke Åmlid i Rogaland, heter det at påtalemyndigheten vil at mannen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern i stedet for fengselsstraff, ifølge NRK.

De sakkyndige har tidligere slått fast at 49-åringen var psykotisk da han drepte den tilfeldig forbipasserende Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) på Vår Frelsers gravlund i Haugesund 19. februar i år.

Ifølge tiltalen hadde 49-åringen banket på døren til en bolig 10 minutter før drapet. Der løftet han øksen i skulderhøyde, men mannen som åpnet klarte da å dra døra igjen. Også dette punktet er med i tiltalen.

Advokat Erik Lea, 49-åringens forsvarer, er ikke overrasket over innholdet i tiltalen.

– Sjansene for at det blir en dom på tvungent psykisk helsevern bør være veldig stor. Alt taler for at det er slik det blir, men det blir jo domstolen som må ta stilling til dette i siste instans, sier Lea.

Tiltalte ble domfelt første gang på 1980-tallet, og har en årelang historie med rusavhengighet og psykisk sykdom.

