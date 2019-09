Færre ber om nødpass

NTB Innenriks

Ved utgangen av august i år var det blitt utstedt 18.170 nødpass. Det er en nedgang på 4.383 nødpass sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall P4- nyhetene har fått fra Politidirektoratet.

– Det er oppløftende å se at vi har en så positiv utvikling, sier seksjonsleder Arne Isak Tveitan ved ID-seksjonen i Politidirektoratet.

Han mener bedre informasjon fra politiet har gjort folk mer bevisste.

– De ser at det er viktig å passe på passet sitt, og selv om de finner igjen sitt opprinnelige pass, så er det ugyldig etter at man har fått nødpass. Dermed får de også en ekstra kostnad, sier Tveitan.

Prisen for et nødpass er den samme som for et ordinært pass, 450 kroner. Men nødpasset gjelder kun for én reise, så i realiteten koster det deg 900 kroner ettersom du må ha nytt pass før neste reise.

– Dersom en person stadig mister passet sitt og må ha nødpass, så vil vedkommende til slutt ikke få anledning til å få et ekte pass heller, sier Tveitan.

(©NTB)