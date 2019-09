NTB Innenriks

Ifølge Valgdirektoratets prognoser får Arbeiderpartiet 19,8 prosent av stemmene i Oslo. Selv om det kan bety at det Ap-ledede byrådet i Oslo får fornyet tillit, går det mot et elendig valg for partiet i hovedstaden.

– Resultatet er lavere enn forventet, men jeg er stolt. Om dette holder, så er vi gjenvalgt for første gang på 50 år, sa Johansen, ifølge Aftenposten.

Han entret talerstolen etter Støre, og ble møtt med enorm applaus – og rop om fire nye år.

– Mange er bekymret for klimaet. De har brølt og streiket, nå har de stemt, og det skal vi være glade for. Vi er i gang med drastiske klimagrep sammen med samarbeidspartiene. Klimautslippene går ned i Oslo, men opp i Norge, sa han.

Partileder Jonas Gahr Støre ble møtt med trampeklapp og varm applaus da han innledet sin tale med å si at de krysser fingrene for at de beholder makten i Oslo.

– Men vi må si det som det er: Ap går tilbake, og noen steder veldig mye, sa Støre fra talerstolen.

Også Oslo Aps leder, Frode Jacobsen, erkjenner at valgresultatet er skuffende.

– Det er lavere enn vi hadde håpet på, sier Jacobsen til NTB.

Ved 23-tiden mandag kveld viste prognosene at Ap får en oppslutning på 24,4 prosent. Da var cirka 69 prosent av stemmene talt opp.

