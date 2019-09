MDG glad for bråket om regjeringssamarbeid

NTB Innenriks

Flere sentrale Arbeiderparti-politikere, blant dem Raymond Johansen, Espen Barth Eide og tidligere nestleder Helga Pedersen, har allerede luftet tanken om å innlemme MDG i en allianse for å sikre regjeringsmakt i 2021.

Nå tar flere LO-topper til motmæle.

– Det er bare et sterkt Ap som kan kombinere og levere helhetlige løsninger innen jobbsikkerhet, klima, næring og distriktspolitikk. Så er det noen som blir klimadesperate og konkluderer med at vi må samarbeide med MDG på nasjonalt plan. Jeg har vært tydelig på at det er en elendig idé, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB.

Han representerer 160.000 medlemmer i blant annet industrien og olje- og gassektoren og er medlem av Aps sentralstyre.

– Vi kan ikke samarbeide med et parti som vil knekke norsk industri og sende teknologiske frontkjempere til Nav, sier Eggum.

Glad for debatt

MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad syns det er bra med diskusjonen som nå er i gang.

– Det jeg savner, er en tilsvarende debatt i Høyre, sier Hermstad til NTB.

Ifølge ham er det ikke kommet noe som tyder på at Høyre er villig til å justere den politiske kursen for å kunne få MDG med på laget i en framtidig regjering.

– Det som skjer i Arbeiderpartiet, er en mer ærlig prosess, hvor folk i partiet innrømmer at Arbeiderpartiet må endre politikk for å kunne samarbeide med oss, sier han.

Han stempler kritikken fra Eggum som sørgelig og bakoverskuende.

Sp-lederen sier nei

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum antyder overfor Dagens Næringsliv at Ap må velge mellom MDG og Sp hvis spørsmålet om regjeringssamarbeid med MDG kommer på bordet.

– Så lenge MDG mener det de mener, kan vi ikke sitte i regjering med MDG. Det samme sa vi før valget i 2017. Vi ønsker en regjering basert på Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier han.

Vedum understreker imidlertid at partiet ennå ikke har diskutert regjeringsmuligheten.

– Det gjør vi ikke før landsmøtet i 2021, sier Vedum.

Prematur problemstilling

Ap-leder Jonas Gahr Støre avfeide hele problemstillingen som prematur da han fikk spørsmål om den natt til tirsdag.

– Det er ikke et tema i dag, sa Støre.

MDG har så langt avstått fra å velge side mellom Ap og Høyre.

– Men det vi er tydelige på, er at vi setter politikken først, sier Une Bastholm, som er MDGs andre nasjonale talsperson og partiets eneste stortingsrepresentant.

De strategiske diskusjonene foran valget i 2021 settes først i gang i høst, påpeker Bastholm. Men MDG har gode erfaringer med samarbeid på lokalt plan og er innstilt på å være med og ta ansvar, fastholder hun.

Ifølge Bastholm er det bare naturlig at MDGs politikk skaper friksjon.

– Det politiske Norge må ut av komfortsonen hvis vi skal klare å gjøre noe med klimaendringene for ungene våre, sier hun.

