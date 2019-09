Grande med kraftfull advarsel mot destruktive krefter i politikken

NTB Innenriks

– Hva er det som vokser fram? Jo, vi ser at det vokser fram proteksjonistiske partier, énsakspartier, et kommunistisk parti som kommer over det liberale, vi ser en framvekst av en EØS-motstand som vi har sett speilbilder av i en del andre land også, sa Grande da partilederne møttes til debatt på Stortinget på valgnatta.

Hun spør seg hvordan valgresultatet ser ut for observatører utenfor Norge.

– I dag kjenner jeg at jeg er veldig klar for å drive en ny valgkamp mot de kreftene som vi ser holder på å ødelegge land etter land i Europa, og som vi nå plutselig ser er rådende i Norge. Jeg mener det trengs et liberalt parti for å stå opp mot det.

