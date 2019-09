Nordmann siktet for vold med døden til følge, er etterlyst i Thailand

NTB Innenriks

Nordmannen skulle ha møtt i retten mandag, ifølge TV 2.

Han og briten havnet i et basketak på et hotellrom i Phuket i Thailand. Nordmannen har erkjent at han under basketaket kvalte den britiske mannen i 30-årene, men mener at drapet skjedde i nødverge.

Hendelsen fant sted for nesten tre uker siden.

Nordmannen ble siktet for kroppsskade med døden til følge og ble løslatt mot kausjon på 60.000 kroner. Siden drapet har han hatt meldeplikt og utreiseforbud. Forrige mandag skulle mannen ha møtt i retten i Phuket for behandling av vilkårene for videre kausjon, men dukket ikke opp.

Rettsmøtet ble derfor utsatt til mandag, men heller ikke denne gangen møtte han i retten.

Mannens norske advokat, Sulman Hussain, ankom Thailand på lørdag. De skulle etter planen møtes i helgen, men Hussain har ikke fått kontakt med mannen de siste to dagene. Han vet ikke hvor den siktede mannen befinner seg.

– Vi hadde avtalt å møtes i Phuket i går og skulle møte opp i retten sammen i dag. Jeg har ikke opplysninger utover det, sier Hussain.

Han sier at mannen har følt seg truet helt siden drapet skjedde.

– Det har vært et massivt mediepress fra utenlandske journalister mot min klient, og han er forhåndsdømt av en hel rekke aviser. Det har gjort at han føler seg utrygg, sier Hussain.

