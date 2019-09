Gikk tomme for stemmesedler til Høyre og Arbeiderpartiet i Tønsberg

NTB Innenriks

Mandag måtte en velger be om å få fylt på med listene til Høyre da hun skulle stemme i Slagenhallen i Tønsberg kommune, skriver Tønsbergs Blad.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, sier at en valgfunksjonær mente det kunne være snakk om sabotasje.

Leder for valglokalet i Slagenhallen, Kåre Solberg, sier til avisen at han ikke kjenner til den konkrete situasjonen, men at det er mange avlukker å holde kontroll på.

– Det skjer iblant ting i et valglokale. Noen ganger blir det tomt, andre ganger kan listene være lagt feil. Det er umulig å si om dette er sabotasje eller noe annet, men i tilfeller hvor det er tomt, blir listene fylt opp igjen med en gang, sier Solberg til avisen.

Ifølge Dagbladet fikk valgkorpset fylt opp de tomme listehyllene kjapt. I et kort oppsummeringsmøte på kvelden gikk kommunens tillitsvalgte gjennom situasjonen.

– Meldingene kom fra valglokalene i Sem og i Slagen ved 13-14-tiden. Tilfeldig eller ikke – det var stemmebunkene til Tønsbergs to største partier som var borte eller nesten helt tømt, sier varaordfører og valgstyrets nestleder Bent Moldvær til Dagbladet.

– Vi har ikke grunnlag for å spekulere i om det kan ha vært sabotasje. Vi har opplevd før at noen har sikret seg valglister som suvenirer, sier varaordføreren, som melder om jevnt strøm til kommunens 14 valglokaler og godt frammøte utover kvelden.

