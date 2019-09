Berg: – Sammen har vi endret Norge for alltid

NTB Innenriks

– Årets valg er historisk, slo Berg fast da hun innledet sin tale.

Deretter sendte hun en tydelig melding til sine støttespillere:

– Til alle barn og unge som har streiket for klimahandling. Til alle foreldre og besteforeldre som har brølt av sin fulle hals. Til alle som har engasjert seg i valgkampen. Og til alle som har stemt grønt og gitt klar beskjed om at vi må ta vare på livsgrunnlaget vårt: Sammen har vi endret Norge for alltid!

Senere i talen gjentok hun et velkjent MDG-budskap fra valgkampen:

– Vi elsker bomringen.

MDG ligger an til å knuse alle sine tidligere rekorder med en framgang på rundt 2,6 prosentpoeng til 7,6 prosent, ifølge de foreløpige prognosene for fylkesvalget.

I Oslo er tallene enda sterkere. Oppslutningen i Oslo er ifølge de opptelte forhåndsstemmene hele 8,7 prosentpoeng høyere enn ved valget i 2015. Partiet ligger ifølge disse tallene an til å få nesten 17 prosent av stemmene.

(©NTB)