Ap ligger an til tidenes dårligste fylkestingsvalg

NTB Innenriks

Da valglokalene stengte klokka 21 mandag kveld, lå Ap an til å få en oppslutning på rundt 24,7 prosent på landsbasis, viser Valgdirektoratets prognose for fylkestingsvalget. Hvis prognosen treffer, vil Ap dermed gjøre det dårligste valget i partiets historie. Den tidligere bunnoteringen ble satt i 2003, med 27 prosent.

– Dette er åpenbart et valgresultat som Ap ikke kan være fornøyd med. Vi ønsker å ligge på et betydelig høyere nivå enn dette, sier Aps nestleder Bjørnar Skjæran til NTB.

Senterpartiet ligger på sin side an til å bli en av valgets desiderte vinnere – med en formidabel framgang på over 5,3 prosent til rundt 13 prosent på landsbasis.

Sterk grønn vekst

Den andre av valgets vinnere ser ut til å være Miljøpartiet De Grønne (MDG), som ifølge prognosene vil få 7,9 prosent av stemmene. Det er 2,8 prosentpoeng mer enn under fylkestingsvalget i 2015.

Forhåndsstemmene i Oslo tyder også på et brakvalg i hovedstaden, der MDG ligger an til å få nesten 17 prosent av stemmene.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad sier i Klassekampen mandag at han åpner for å kunne ta partiet inn i regjering i 2021, og at det er et naturlig mål for MDG å nå 10 prosents oppslutning.

Regjeringspartiene sliter

Ifølge prognosene kan Høyre og særlig Fremskrittspartiet ligge an til å gjøre det dårligere enn målingene har indikert den siste tiden. Høyre ligger an til å få rundt 20 prosent og Frp rundt 8 prosent, ifølge prognosene kl. 21.

Hvis dette blir valgresultatet, vil Frp gjøre sitt dårligste fylkestingsvalg siden 1991.

De to andre regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, faller også siden 2015-valget. Venstre ligger an til å få 3,1 prosent, en nedgang på 1,8 prosentpoeng, og KrF til å få 4,2 prosent, en nedgang på 1,4 prosentpoeng.

Bompengepartiet ruver i Bergen

Småpartiene på venstresiden, Rødt og Sosialistisk Venstreparti, vokser seg som ventet større. Rødt vil, ifølge prognosene, få 4, 2 prosent, nær en dobling fra 2015-valget, mens SV vil få rundt 6 prosent av stemmene.

Ifølge landsoversikten ligger Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) an til få 3,4 prosent av stemmene på landsbasis. I Bergen kan partiet imidlertid få hele 18 prosents oppslutning, ifølge de opptelte forhåndsstemmene. I Oslo ligger partiet an til å få 6,4 prosent i hovedstaden.

Stemmetallene er svært foreløpige og baserer seg i stor grad på forhåndsstemmer, men tendensen stemmer godt overens med resultatene på meningsmålinger før valget.

Når det gjelder prognosene for kommunestyrevalget og de store byene, er disse først klare senere på valgkvelden eller -natten.

Protestvalg

Mandagens valg vil etterlate et politisk landskap som er mer fragmentert og polarisert enn før, har valgforskere uttalt i forkant av valget.

Johan Giertsen i Poll of polls kaller det et protestvalg. Grønne velgere gjør opprør mot manglende klimapolitikk og går til partier som MDG. Distriktsvelgere protesterer mot sentralisering og går til Senterpartiet. Bompengemotstandere har fått sitt eget parti i FNB.

Samtidig vakler tradisjonelle styringspartier som Arbeiderpartiet og Høyre, et bilde som også er kjent fra europeisk politikk.

En viktig forklaring er at den politiske debatten i dag i stor grad preges av spørsmål der tradisjonelle partier som Arbeiderpartiet og Høyre har manglet tydelige svar, som klima, bompenger og distriktspolitikk, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.