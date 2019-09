Ikke alvorlig etter trafikkulykke på Sunnmøre

NTB Innenriks

Det opplyser politiet på Twitter.

– Ingen av de involverte er hardt skadd. Politiet har kalt ut kriminalteknikere for å undersøke skadestedet, skriver de og tilføyer at det er gjort beslag i førerkort.

Nødetatene ble varslet om ulykken et kvarter før midnatt til fredag.

– Det var tre personer i bilen. Alle har kommet seg ut. En person klager over smerter i rykken, mens det er uavklart for en annen. Den tredje personen er oppegående, sa operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB like over midnatt.

