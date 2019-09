Veterinær anslår at minst 20 hunder har mistet livet

NTB Innenriks

– Det finnes ingen felles systematisk oversikt over alle sykdomstilfellene, men det antas at minst 20 hunder har mistet livet så langt. Det meldes om sykdomstilfeller over store deler av Østlandet, men vi kan ikke utelukke at sykdommen spres til andre landsdeler. Det er uklart om det er sammenheng mellom alle de rapporterte tilfellene, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos veterinærkjeden Anicura til VG.

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet sier til VG at de foreløpig har informasjon om at sju hunder kan ha dødd av sykdommen, men ifølge Anicura kan altså omfanget være langt større.

– Sykdomsbildet viser blodig diaré og hos noen blodig oppkast. Det er et kort sykdomsforløp, det vil si at det går veldig fort fra første symptomer inntreffer til hunden blir alvorlig syk, sier Grøndahl.

Mattilsynet gikk onsdag ut med en anbefaling om at hundeeiere i Oslo-området bør begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes, bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn, bør raskt tas med til veterinær.

