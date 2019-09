Veterinær anslår at minst 20 hunder er døde av ukjent sykdom

NTB Innenriks

Det finnes ingen felles oversikt over sykdomstilfellene, men det antas at minst 20 hunder er døde så langt, opplyser veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos veterinærkjeden Anicura i en pressemelding.

Det er uklart hvilket virus eller bakterie som forårsaker sykdommen. Prøver tas nå for å avdekke hvilket smittestoff det er snakk om.

Kan ikke utelukke spredning

– Det er derfor for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse tilfellene. Likevel er det flere likhetstrekk som gjør at vi anbefaler hundeeiere over hele landet til å ta sine forholdsregler, sier Rygg.

Over store deler av Østlandet er det meldt om sykdomstilfeller.

– Vi kan ikke utelukke at sykdommen spres til andre landsdeler, sier Rygg.

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet sier til VG at de foreløpig har informasjon om at sju hunder kan ha dødd av sykdommen, men ifølge Anicura kan altså omfanget være langt større.

Utstillinger bør avlyses

Sykdommen ble først oppdaget i Oslo-området.

I løpet av de siste to dagene er det kommet inn meldinger om flere tilfeller andre steder i landet, opplyser Anicura.

De anbefaler at store ansamlinger av hunder, som hundeutstillinger eller dressurskurs, bør unngås, eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.

Blodig diaré

Rygg påpeker at litt diaré ikke er uvanlig blant hunder.

– Symptomene for denne alvorlige sykdommen er blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand. Oppdager du disse symptomene, oppfordrer vi hundeeiere til å kontakte veterinær snarest, sier Rygg.

Mattilsynet gikk onsdag ut med en anbefaling om at hundeeiere i Oslo-området bør begrense nærkontakten mellom hunder.

Når hunder luftes, bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken.

