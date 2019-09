Venstresiden fester grepet på ny Oslo-måling

NTB Innenriks

Men Høyre er fortsatt største parti i Oslo på målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

MDG får 15,8 prosent og ligger an til å doble antall medlemmer i bystyret fra 5 til 10. Arbeiderpartiet faller til 21,2 prosent og vil med det valgresultatet miste 7 av sine 20 bystyreplasser. Både SV og Rødt går fram, og de to partiene får to nye bystyrerepresentanter hver.

– Krevende

Ap, MDG, SV og Rødt får 33 av 59 plasser i bystyret på målingen. I tillegg er Senterpartiet inne med ett mandat. MDG og SV får til sammen 15 mandater i bystyret og er med det større enn Ap, noe som vil forrykke maktbalansen.

Byrådsleder Raymond Johansen erkjenner at valgresultatet mandag kan komme til å se nokså dårlig ut for Arbeiderpartiet.

– Det ser sånn ut på målingene. Det er krevende å ha det klima- og miljølederskapet som vi har hatt i Oslo, sier han.

For de borgerlige partiene ser heller ikke lyst ut. Alle går tilbake fra forrige valg og KrF er ute av bystyret på målingen. Selv med Bompengepartiets tre mandater, er flertallet langt unna.

– Merkelig konstruksjon

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg tror ikke løpet er kjørt.

– Det skal små forskyvninger til før det blir flertall for borgerlig side, og et størst mulig Høyre er garantisten for et borgerlig byråd. Det som er veldig spesielt, er at byrådsalternativet på rødgrønn side etter hvert er en litt merkelig konstruksjon der støttehjulene er større enn sykkelen, sier han.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik (endring fra valget i 2015 i parentes):

Ap 21,2 (-10,8), Frp 4,3 (-1,7), Høyre 26,4 (-5,4), KrF 1 (-1,4), Rødt 7,6 (+2,6), Sp 1,9 (+1,3), SV 9 (+4,6), Venstre 5,8 (-1,1), MDG 15,8 (+7,7) og FNB 4,3 prosent.

Målingen er foretatt av Norstat mellom 28. august og 3. september og er basert på 1.000 intervjuer. Feilmarginen er mellom 0,1 og 3,1 prosentpoeng og størst for de største partiene.

