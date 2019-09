SSB: Innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene

NTB Innenriks

– Det er betydelig høyere rater blant innvandrere for enkelte lovbruddstyper, som mishandling i nære relasjoner. Og betydelig lavere for andre typer, som grovt underslag, sier rådgiver Sigmund Book Mohn i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten.

Ifølge tall fra SSB har norskfødte menn i aldersgruppen 15–35 år med somalisk familiebakgrunn 4,6 ganger så høy rate for voldslovbrudd. Menn med irakisk bakgrunn har 4 ganger så høy rate, tallet for menn med marokkansk bakgrunn er på 3,2, for menn med tyrkisk bakgrunn er tallet 2,8 og 2,4 for pakistanske menn.

Rapporten viser også at i et gjennomsnittlig år i perioden 2015–2017 ble 443 personer siktet for «mishandling i nære relasjoner». 185 av de 443 var innvandrere.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp og nestleder i Frp Sylvi Listhaug sier til avisen at «integrering ikke automatisk går seg til over tid».

– Det er ikke sånn at å pøse på med penger og tjenester, slik som Norge har vært god til, løser problemene. Vi må stille flere krav og sjekke mye bedre om integreringstiltakene har noen effekt, sier de.

