Mann pågrepet i politiaksjon i Stavanger

NTB Innenriks

Ifølge Stavanger Aftenblad skal det være snakk om store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon på stedet, noe politiet foreløpig ikke vil bekrefte.

– Jeg kan bekrefte at en mann er pågrepet og siktet i saken. Han er allerede avhørt. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om han skal begjæres varetektsfengslet, sier politiadvokat Trude Sem Langfeldt i Sørvest politidistrikt til avisen.

Politiet skulle ransake boligen i forbindelse med etterforskningen av en straffesak.

Funnet er gjort i et gammelt bolighus i et veletablert boligfelt som ligger inntil et friluftsområde. Politiet har sperret av et stort område ved skogen. Brannvesenet er også på stedet,

(©NTB)