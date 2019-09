Hoffet brøt loven da de kjøpte inn malertjenester, mener Klagenemnda

NTB Innenriks

I desember 2016 kjøpte hoffet inn malertjenestene uten å legge ut oppdraget. Det brøt med reglene for offentlige anskaffelser, har Klageutvalget for Offentlige anskaffelser (KOFA) konkludert.

Hoffet har hevdet at denne loven ikke omfatter dem, men det mener altså KOFA er feil, ifølge VG.

Saken ble klaget inn av daværende Dagbladet-journalist Eiliv Frich Flydal.

Hoffsjef Gry Mølleskog beklager hendelsen i en pressemelding.

– I 2004 besluttet Det kongelige hoff at de som hovedregel skal følge anskaffelsesreglene når vi foretar innkjøp. Innkjøpet var ikke i tråd med vår innkjøpspolicy. Det beklager vi, sier Mølleskog.

Ved det aktuelle innkjøpet ble det avholdt en konkurranse mellom tre bestemte leverandører, men konkurransen ble ikke kunngjort på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, opplyser Mølleskog.

Hun sier at hoffet har foretatt en gjennomgang av innkjøpsrutinene de siste årene. Det er besluttet at det skal gjennomføres konkurranse for innkjøp med en verdi over 100.000 kroner.

Innkjøp med en verdi over 1,3 millioner kroner skal kunngjøres, opplyser Mølleskog.

Hoffet skal nå gå nærmere gjennom avgjørelsen fra KOFA og vil innlede en dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfølging av avgjørelsen.

