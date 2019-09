Avinor advarer mot momsøkning: – Kan føre til 15.000 færre innenlandsavganger

NTB Innenriks

I dag finnes det tre satser – 12, 15 og 25 prosent, i tillegg til nullsats. Men et utvalg satt opp av Finansdepartementet foreslår å få på plass en felles sats, og de har derfor foreslått å innføre én fast moms på 23 eller 25 prosent.

Det kan bety at momsen på persontransport, som i dag er 12 prosent, vil bli høyere. I sitt høringssvar anslår Avinor at 13.000 årlige avganger vil forsvinne dersom merverdiavgiften økes til 23 prosent, og 15.000 avganger dersom den nye, felles momssatsen blir 25 prosent, skriver Nationen.

Widerøe skriver i sitt høringssvar at de kan bli nødt til å halvere driften, noe som vil føre til at 37 innenriksruter forsvinner.

Det statlige aksjeselskapet anslår at prisene vil øke mellom 10 og 11 prosent for de private reisende. Avinor regner også med å tape over 200 millioner kroner årlig på grunn av færre avganger.

Fylkesleder Sander Delp Horn i AUF i Nordland har tidligere sagt at en nedleggelse av innenriksruter vil gi problemer for ungdom i Nord-Norge.

Da finansminister Siv Jensen (Frp) fikk overlevert rapporten om en flat merverdiavgift, sa hun at hun ikke tror det vil være aktuelt å fjerne alle nedsatte merverdiavgifter.

– Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav- og nullmomssatser slik utvalget foreslår, sa hun.

