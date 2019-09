Arkeologer har funnet kjølen på Gjellestadskipet i god stand

NTB Innenriks

Kjølen har sluppet taket i bordgangen, og det er dermed uavklart hvordan det har sett ut, sier Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til NRK.

– Men treverket i kjølen er i så god stand som vi hadde håpet, og det betyr at det vil være mulig å grave ut deler senere, sier Rødsrud.

Han er arkeolog og prosjektleder for den historiske utgravingen ved skipet.

Ifølge Rødsrud er dette en type kjøl som de ikke kjenner fra før. Denne er helt annerledes enn kjølen fra både Oseberg- og Gokstadskipet.

– Det er en spinkel, litt liten kjøl. Da kan vi begynne å spekulere i hva slags type fartøy dette har vært. At det har vært noe annet de skipene, er i hvert fall helt sikkert, sier han.

Det er museet og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune som står bak undersøkelsene av Gjellestad-feltet. Denne startet 26. august og avsluttes fredag 6. september.

Det er tidligere funnet til sammen tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet ble gjort for over 100 år siden, da Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880, mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.