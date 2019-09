Solberg kritiserer NRK etter falske nyheter-prosjekt

NTB Innenriks

– Jeg synes ikke at hensikten helliger alle midler. Jeg synes at NRK har en spesiell rolle i det norske samfunnet. De er en skattefinansiert allmennkringkaster som skal ha troverdighet, og som ikke skal ha meningsytringer, sier Solberg (H) til NTB.

– De skal være objektive og ikke være spydspissen på å gjøre slike ting. Selv om det er en god hensikt, stiller det kanskje spørsmål ved NRKs troverdighet i fremtiden, legger hun til.

Onsdag ble det kjent at NRKs program Folkeopplysningen gjennom et halvt år har laget falske nyheter for å manipulere stemmegivningen til elever ved Lillestrøm videregående skole.

– Man må tenke gjennom om det er NRKs rolle å gjøre dette. Det får NRK diskutere internt, og kringkastingsrådet må eventuelt ta diskusjonen, sier Solberg.

– Med den verdenen vi lever i i dag, med så mye fake news, bør NRK tenke at de må være enda mer nøytrale, objektive og opptatt av at de alltid er i balanse, fordi vi skal alle stole på dem, legger hun til.

