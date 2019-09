NRK-prosjekt om falske nyheter kan ha påvirket forhåndsstemmer ved lokalvalget

NTB Innenriks

Eksperimentet gjaldt skolevalget, men kan likevel ha påvirket selve lokalvalget.

Gjennom et halvt år har programleder Andreas Wahl forsøkt å påvirke elever ved skolen til å stemme Senterpartiet under skolevalget. Dette partiet gjorde det dårligst på skolen under forrige valg, ifølge NRK.

Wahl og Folkeopplysningen opprettet falske profiler på sosiale medier og spredte falske nyheter.

Teddy TV har produsert NRK-programmet, men NRK har vært orientert om eksperimentet fra starten av, bekrefter kanalens prosjektredaktør Jan Egil Ådland til NTB.

Ådland sier at han forstår at eksperimentet provoserer.

– Dette er ikke noe vi gjør for moro skyld. En del av samfunnsoppdraget til NRK er å styrke og beskytte demokratiet, sier han.

Kan ha avgitt stemmer

Rundt 200 av elevene som var en del av eksperimentet, kan stemme ved det faktiske kommune- og fylkestingsvalget. Ådland understreker at det var viktig for dem å avsløre eksperimentet før selve valgdagen.

Det har imidlertid vært mulig å forhåndsstemme ved kommune- og fylkestingsvalget siden 12. august.

Ådland sier han ikke har eksakte tall over hvor mange av elevene som eventuelt har forhåndsstemt før de fikk vite at de var del av et eksperiment.

– Men det er i så fall snakk om veldig få, sier han.

Ifølge Ådland ble elevene i liten grad påvirket av eksperimentet.

Ved skolevalget for to år siden fikk Senterpartiet en oppslutning på 2 prosent ved Lillestrøm videregående skole. Resultatet fra tirsdagens skolevalg viser en oppgang på 1,1 prosentpoeng til 3,1 prosent, ifølge NRK.

Samarbeid med rektor

Ådland understreker at forsøket er gjort i tett samarbeid med rektor ved skolen.

Rektor Øivind Sørlie og Andreas Wahl avslørte onsdag morgen, dagen etter skolevalget, at elevene hadde blitt utsatt for eksperimentet.

Ifølge Ådland var reaksjonene fra elevene for det meste positive.

– De fleste sa at dette har vært et nyttig og den beste samfunnsfagtimen de har hatt, sier Ådland.

Rydd opp!

Etter at eksperimentet ble avslørt, har NRK blitt møtt med kritikk fra en rekke hold. Kommunalminister Monica Mæland (H) krever at NRK rydder opp og kaller eksperimentet ubegripelig, ifølge VG.

Gruppeleder Gjermund Skaar for Akershus SV skriver i et brev til Valgstyret at han vil be fylkesadvokaten redegjøre for hvorfor de har godkjent dette.

Han krever at saken tas opp i valgstyret 18. september, ifølge VG. Programleder Wahl sier at juristene i fylkeskommunen «har sett på» prosjektet.

SU-leder Andreas S. Unneland kaller eksperimentet hårreisende.

– Dette er unge mennesker sitt første møte med valg i Norge, og det har NRK brukt til et prosjekt som ingen har blitt spurt om de ville være med på, sier han til Medier24.

Også Unge Høyre og Senterungdommen har vært ute i VG og kritisert NRK.

