NRK-program prøvde å manipulere skolevalget med «fake news»

Gjennom en målrettet kampanje på sosiale medier har Andreas Wahl og NRK-programmet Folkeopplysningen brukt uvitende elever i et eksperiment for å utfordre demokratiet, skriver NRK i en lengre artikkel om produksjonen av «Folkeopplysningen»-episoden som omhandlet manipulasjon av politiske valg.

Onsdag morgen, dagen etter skolevalget, samlet rektor Øivind Sørli elevene til allmøte i skolens auditorium for å avsløre eksperimentet. Programleder Andreas Wahl var selv til stede for å forklare hva som hadde skjedd og svare på elevenes spørsmål.

– Det er helt hårreisende og knapt til å tro. Dette er unge mennesker sitt første møte med valg i Norge, og det har NRK brukt til et prosjekt som ingen har blitt spurt om de ville være med på, forteller SU-leder Andreas S. Unneland til Medier24. Også Unge Høyre og Senterungdommen har vært ute i VG og kritisert NRK.

NRKs kampanje har forsøkt å økte oppslutningen om Senterpartiet ved skolen. Ved forrige skolevalg for to år siden, fikk Senterpartiet en oppslutning på 2 prosent ved skolen. Resultatet fra året skolevalg viser en oppgang på 1,1 poeng til 3,1 prosents oppslutning.

Kjørte russisk kampanje

– De siste seks måneden har jeg og redaksjonen i NRK-programmet «Folkeopplysningen» jobbet med ett mål for øye, og det er å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole, sier Wahl i en Youtube-video som avisen har sett.

I videoen beskriver han i detalj hvordan de har opprettet falske profiler på sosiale medier og spredt falske nyheter, blant annet på Facebook-siden Klimastreik Lillestrøm, for å få elevene til å stemme Senterpartiet. Siden ble oppgitt å være drevet av elever ved skolen. Nå er alle postene som er lagt ut siden mars, merket med «fake news».

Produsent i Teddy TV Tor Erik Olsen sier til NRK at redaksjonen prøvde å kjøre samme kampanje som Russland gjorde mot USA under presidentvalgkampen.

– Det har pågått lenge, et halvt år og med stor kraft og stor kynisme. Det er ingen andre enn jeg som har visst om det, og de har fått lov av meg til å gjøre det, sier rektor Øivind Sørlie på Youtube-videoen.

Fake news: Ulv drepte katt

Blant de falske nyhetene som ble publisert før elevene gikk til valgurnene, er følgende:

* SV vil at lærerne skal sette individuelle fraværsgrenser for elevene

* MDG vil ha deodorantforbud i skolen

* MDG vil innføre kvoter for bruk av internett

* Frp vil ha klimaregnskap for innvandringspolitikken

* Arbeiderpartiet vil bore olje i vernesonene og tømme LoVeSe for olje.

* Den siste uka før skolevalget intensiverte de propagandaen og sendte blant annet ut en falsk nyhetsvideo av en ulv som skal ha drept en katt i nærområdet.

– I et samfunn der informasjonsflyt og påvirkning blir stadig mer uoversiktlig, vil «Folkeopplysningen» gi publikum redskap til å forstå hvilke faktorer som styrer valgene våre og å manøvrere i jungelen av budskap. Vi trenger bare se til det amerikanske presidentvalget for å forstå at også valg kan påvirkes utenfra, sier prosjektredaktør Jan Egil Ådland til Medier24.

