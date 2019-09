Boligprisene steg med 0,9 prosent i august

NTB Innenriks

Nominelt steg prisene med 1,9 prosent i juli. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak julimåned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en tolvmåneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han understreket på pressekonferansen onsdag formiddag at det er viktig å vurdere juli og august samlet når man ser på prisutviklingen.

Økningen i august, som er en noe sterkere utvikling enn normalt, må anses å være en korreksjon for det overraskende prisfallet i juli – da prisene falt med 0,7 prosent etter sesongkorreksjoner.

– Ser vi på trenden samlet for disse månedene, ser vi at det er et fortsatt stabilt marked med en moderat prisutvikling, sa Dreyer.

Eiendom Norge fastholder sin prognose om en årsvekst ved utgangen av 2019 på 3 prosent, hvilket tilsier en relativt flat prisutvikling i andre halvår.