Tre nynazister dømt for hatefulle ytringer

Det var Filter Nyheter som først omtalte domfellelsen.

De tre ble ilagt forelegg etter å ha hengt opp flagg og bannere med hakekors flere steder i Kristiansand natt til 9. april 2018 – årsdagen for den tyske invasjonen av Norge i 1940.

De nektet å vedta foreleggene, fordi de ikke mente handlingen var en hatefull ytring. Saken havnet dermed i retten.

– Retten er av den oppfatning at de tiltaltes bruk av hakekorset, sammen med banner med teksten «Vi er tilbake!», i denne konteksten, uten tvil er å regne som en hatefull ytring. Bruken og konteksten kan reise spørsmål om handlingene i en viss forstand innebærer en trussel – i alle fall kan handlingene oppfattes som truende, fastslår tingretten i dommen.

Den ene mannen, som er i 40-årene, er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, subsidiært en fengselsstraff på 24 dager. De to andre, begge i 30-årene, må betale henholdsvis 12.000 og 6.000 kroner.

De tiltalte erkjente ikke straffskyld i retten, men erkjente de faktiske forholdene. De har forklart at motivet for handlingen var at de ønsket oppmerksomhet og ville rekruttere tilhengere.

