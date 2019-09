To bøtelagt for brudd på ferdselsforbud i fuglereservat på Svalbard

NTB Innenriks

Overtredelsene skjedde 4. og 7. juli i år. Begge har vedtatt foreleggene.

– Ferdselsforbudet i fuglereservatene på Svalbard er innført for å sikre at fuglene forstyrres minst mulig i hekketiden. Dersom fugler skremmes av reiret, er det høy risiko for at rovdyr og rovfugler tar egg eller unger, med den konsekvens at hekkesesongen mislykkes, forklarer miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen på Svalbard.

Han sier de ser alvorlig på at ferdselsforbud ikke overholdes og oppfordrer alle til å sette seg godt inn i hvilket regelverk som gjelder når de ferdes i svalbardnaturen.

(©NTB)