Snøkaos skapte trøbbel i flere fjelloverganger

Temperaturene snek seg under null grader, og snøen lavet ned natt til tirsdag.

– Vi har ikke hatt målinger på hvor mange centimeter, men ut fra kamera ser det ut til å være dype hjulspor i veien, sier trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Kjøreforholdene ble vurdert til så krevende at fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt i 5-tiden, men åpnet igjen like etter klokken 9.

Også fylkesvei 51 ved Valdresflye har fått snø tirsdag morgen. Vegtrafikksentralen råder bilister som har tenkt seg til fjells i Sør-Norge i løpet av de neste dagene, om å benytte seg av vinterdekk.

– Vi er nå inne i en tid der folk bør være obs og følge med på vei og værmeldinger, advarer trafikkoperatør John Andreas Omdal.

Til tross for at vi nettopp trådt inn i september, er det ikke helt uvanlig med snø så tidlig, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er nok ikke helt uvanlig. Det har vært litt lave temperaturer nå i natt. Vi er jo kommet inn i en høstmåned, så det er muligheter for snø så høyt til fjells, sier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til NRK.

