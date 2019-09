Prisveksten i OBOS fortsetter i august

NTB Innenriks

I august var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 64.516 kroner. Dette er en økning på 1,4 prosent i forhold til i juli i år og 3 prosent høyere enn i august fjor.

– OBOS-prisene fortsetter å stige for fjerde måned på rad, men det er en svakere vekst fra juli til august i Oslo enn snittet for årene 2004–2018. Trolig har det sammenheng med at det fortsatt er mange boliger til salgs, og at kjøperne har mye å velge i. Samtidig er det solgt flere OBOS-boliger i Oslo i august enn på flere år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun tror på et balansert marked med flat prisutvikling utover høsten. På landsbasis var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 56.102 kroner i august. Dette er 1,1 prosent høyere enn i juli, og 2,4 prosent høyere enn i august fjor.

På landsbasis har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 6,2 prosent hittil i år.

I august ble det foretatt 758 eierskifter, mot 479 i juli og 793 i august 2018.

(©NTB)