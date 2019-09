Preses Helga Haugland Byfuglien går av

NTB Innenriks

Byfuglien ble Den norske kirkes aller første preses i fast stilling i 2011. Hun ble samtidig den første kvinne som ledet bispekollegiet. Hun var tidligere biskop i Borg bispedømme.

I helgen ledet Byfuglien konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra i Slottskapellet sammen med Oslo-biskop Kari Veiteberg.

– I juni neste år fyller jeg 70 år, og jeg har bestemt meg for å slutte før oppnådd aldersgrense, sier Byfuglien.

Som preses har hun vært biskop i Nidaros bispedømme, med Nidaros domprosti som sitt særlige tilsynsområde.

Byfuglien ble ordinert til prestetjeneste våren 1981, og hadde sin første prestetjeneste i Kolstad menighet i Trondheim. Senere var hun også generalsekretær i Norges KFUM-KFUK, før hun ble vigslet til biskop i Borg i 2005.

– Jeg er dypt takknemlig for en rik, spennende og utfordrende tjeneste i vår kirke, sier hun.

Som preses har Byfuglien vært den faste lederen av Bispemøtet i Den norske kirke. Fram til 2010 ble preses valgt av biskopene for en periode på fire år, men fra 2011 har preses vært knyttet til et eget bispeembete – Nidaros bispedømme. Preses er den øverste rangerte representant for Den norske kirke.