Politiet har fått Snapchat-bilde fra helikopteret halvannet minutt før det styrtet

– Det er ingen vitner som har sett selve styrten, men politiet har fått tilsendt bilder og videoer som passasjerene har sendt som snap. Ett bilde er tatt rundt halvannet minutt før ulykken inntraff, men ut ifra bildet kan vi ikke se noe unormalt eller noe som kan si noe om årsaken til ulykken, sa Alta-lensmann Øyvind Lorentzen på en pressekonferanse på politihuset mandag kveld.

Lorentzen opplyste søndag at de har sikret seg innhold fra Snapchat fra dem som var med i helikopteret.

– Betydelig arbeid

Han understreker at de fortsatt har et betydelig arbeid igjen for å få kartlagt ulykken.

– Vi er et stykke på vei når det gjelder å se sammenhengen mellom vitneobservasjoner og tekniske spor. Vi prøver å samle mest mulig informasjon fortløpende, sa lensmannen til NTB etter pressekonferansen.

Seks personer omkom lørdag ettermiddag da et helikopter styrtet under en tur i forbindelse med Høstsprell-festivalen. Fem av de omkomne er fra Alta, og de er alle rundt 20 år.

Flere avhør

Flere vitner har meldt seg og blitt avhørt, men politiet kan ikke gå inn på detaljer om hva disse har forklart.

– Slike vitneobservasjoner er særdeles viktige biter i puslespillet som til slutt forhåpentligvis kan gi et svar på hvorfor ulykken skjedde, sier Lorentzen.

Ifølge lensmannen er det krevende å gjennomføre arbeidet på ulykkesstedet, og det tar litt lengre tid enn det politiet i utgangspunktet forutsatte.

Gjennomført søk

Mandag ble det gjennomført søk i området rundt helikopteret og bakover langs ruten det fløy for å eventuelt finne deler som kan ha falt av helikopteret før ulykken, men det ble ikke gjort funn av noen deler.

– Vi fortsetter med avhør, tekniske undersøkelser og søk. Det er et krevende arbeid, og det er mange detaljer som skal klarlegges. I tillegg kommer de værmessige utfordringene vi har fått, sier Lorentzen.

