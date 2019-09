Bilsalget falt i august

NTB Innenriks

I august hadde 19 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, mens andelen var 21 prosent i august 2018. 19,1 prosent av de nye personbilene som ble registrert i august, hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i august 2018 var på 25,4 prosent.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler som ble registrert i august, var 68 gram per kilometer. Det er 10 gram lavere enn i august i fjor.

Det ble registrert 2.761 nye personbiler med hybriddrift i august, noe som er 872 færre enn i samme periode i fjor. Andelen biler med firehjulsdrift var 41 prosent, opp fra 35 prosent i fjor.

39 prosent elbiler

I august ble det registrert 4.713 nye personbiler med nullutslipp. Det er 13 prosent flere enn i august fjor. Markedsandelen var 39 prosent, vel 10 prosentpoeng høyere enn i samme måned i fjor. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i august, var elbiler. Hittil i år er markedsandelen for elbiler på 43,6 prosent.

Norsk elbilforening mener elbilsalget burde vært høyere og er bekymret for at målet om en markedsandel på 50 prosent for elbiler i 2019 ikke blir nådd.

Bompengedebatten

– Salget burde økt utover året. I fjor var det lange ventelister, mens i dag er flere elbilmodeller nærmest hyllevare, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun tror bompengedebatten kan være noe av forklaringen.

– Fritak eller rabatt i bomringen er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil, og usikkerhet om fordelene bremser salget, sier Bu.

I august toppet Volkswagen registreringsstatistikken med 2.284 biler, fulgt av Toyota med 1.331, Skoda med 838 og Tesla på fjerdeplass med 830 registrerte biler.

