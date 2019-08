Solberg: Viktig at prinsessen får lov til å modnes som person

NTB Innenriks

Solberg ankom Slottet med sin mann, Sindre Finnes, like før klokken 12 lørdag ettermiddag.

– Det er viktig at prinsessen får lov til å modnes som person og gjøre ulike valg i livet. At hun ikke hele tiden må tenke på det at hun skal bli dronning, men at hun faktisk får lov til å være et ungt menneske i Norge. Det håper jeg hele det norske samfunnet gir henne rom til, i denne tiden med fullt av mobiltelefoner og bilder, sa Solberg til NRK før hun gikk inn på Slottet.

– Jeg er spent på å se selve seremonien, for jeg har aldri vært i slottskapellet før. Og det blir jo også spesielt å se én konfirmant i en konfirmasjon, sier statsministeren.

Blant dem som skal tale i konfirmasjonen, er prinsessens onkel, Espen Høiby.

– Det er en stor ære. Arbeidet med talen har vært en fin prosess og jeg har blitt enda bedre kjent med min egen niese, sa Høiby til NRK.

(©NTB)