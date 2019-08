Prinsesse Ingrid Alexandra: – Takk for alt jeg har lært

NTB Innenriks

– Takk, mamma og pappa. Takk for at dere har oppdratt meg. Takk for alt jeg har lært av dere, og for at dere har hjulpet meg til å bli den personen jeg er i dag, sa hun i konfirmantens takketale etter lunsjen på Slottet.

Nærmere 160 gjester var til stede under lunsjen, som foregikk i Store spisesal på Slottet.

Gjester fra fjern og nær var møtt opp til konfirmasjonen, og prinsessen innledet takketalen med å takke de internasjonale gjestene på engelsk. Hun takket også sine søsken og familiens hunder – Milly Kakao og Muffins Kråkebolle.

– Takk for alle selfiene våre

– Bestefar, du har lært meg mange viktige ting. Jeg tror også jeg har arvet mange egenskaper av deg, som for eksempel at du har et veldig sterkt konkurranseinstinkt, men det kommer selvfølgelig også litt fra mammas side av familien. Og jeg vil spesielt takke deg for alle de gangene du har fått meg til å le. Og alle de fine selfiene våre, sa prinsessen.

Hun takket også sin bestemor, for å ha lært henne visdomsord og eksponert henne for kultur.

– Jeg vil gjerne takke deg for all kulturen du har vist meg. Og min skulpturpark som har blitt så fin. Takk for alle turene du har tatt Maud og meg med på. Men mest av alt vil jeg takke deg for alle de kveldene du har klødd meg på armen, og fortalt nattahistorier, sa Ingrid Alexandra.

Vaffelsteking og bilkjøring

Også mormor Marit Tjessem ble viet en stor takk for vaffelsteking og bilkjøring gjennom årene.

– Takk for at du alltid har vært sammen med oss når mamma og pappa har vært ute og reist. Du har vært en stor del av livet mitt, sa konfirmanten.

Prinsessen ble konfirmert ved 12-tiden i Slottskapellet på Slottet, før det var duket for lunsj. Både kong Harald, dronning Sonja, samt kronprinsparet holdt taler under lunsjen. Det ble en følelsesladd dag for familien, og både kongeparet og kronprinsparet var tydelig rørt under sine taler.

Lunsjmenyen var helt uten kjøtt. Hovedretten besto av bakt kveite med høstgrønnsaker og skalldyrsjy, mens desserten er yuzu- og mangomousse med rullekake og mangosorbé.

