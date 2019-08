Mann siktet for grov vold og frihetsberøvelse i Bergen

NTB Innenriks

Politiet mener mannen har nektet kvinnen å forlate en leilighet og at han har vært voldelig mot henne, skriver Bergens Tidende. Ifølge avisen er mannen siktet for å ha slått kvinnen gjentatte ganger, skåret henne i skulderen med en tapetkniv og stumpet en sigarett på henne.

– Jeg har hatt en kort samtale med ham, og det er for tidlig å si noe, sier mannens forsvarer, advokat Rolf Knudsen.

Politiet vil i fengslingsmøtet i Bergen tingrett lørdag be om at mannen varetektsfengsles i fire uker, opplyser politiadvokat Mats Henriksen. Behovet for fengsling begrunnes med faren for bevisforspillelse.

Tilstanden til kvinnen er ikke kjent.

(©NTB)