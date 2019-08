Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen

NTB Innenriks

Nivået ble oppjustert til rødt, som er det høyeste, fredag kveld, og beboerne ble evakuert for 16. gang. Bakgrunnen for hevingen var økte bevegelser.

– Bevegelsene avtok noe etter et maksimum i går kveld, men er fremdeles store. Hastighetene i deler av øvre område er i størrelsesorden 20 centimeter per døgn og rundt 8 centimeter per døgn i det nedre frontpartiet. Det er observert noen mindre steinsprang i formiddag, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lørdag kveld.

Regn til uka

Det var da oppholdsvær i området, og værmeldingen natt til søndag tilsier bare små mengder nedbør.

– Videre fremover er det først natt til tirsdag og utover at det er varslet mer nedbør, opplyser NVE.

I august har deler av den øvre delen beveget seg nærmere 2,5 meter. Også det nedre frontpartiet er mer aktivt, og fjellformasjonen Spiret har hatt en bevegelse på i underkant av 0,8 meter i løpet av måneden.

Den forrige evakueringen var 12. august, og den varte i tre dager.

1.294 meter høyt

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellpartiet har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE fra 2015.

Den neste oppdateringen fra NVE er ventet søndag klokka 9.

(©NTB)