Fire omkomne og én savnet etter helikopterulykke i Alta

NTB Innenriks

Helikopteret styrtet i Kvenvik-området, sørvest for Alta, lørdag ettermiddag. Den første meldingen om ulykken kom klokka 17.06 lørdag ettermiddag.

– Klokken 18.30 er status at fire personer er bekreftet omkommet, én person er skadd og blir fløyet til UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge, red.anm.), mens den siste av de seks ikke er gjort rede for ennå, melder Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Tilhører Helitrans

Helikopteret tilhører selskapet Helitrans og har operert fra Alta.

– Et redningshelikopter fra Banak og et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø ble sendt mot stedet. Lokale ressurser ble også mobilisert og sendt inn mot stedet. Et sivilt helikopter var i området og kunne bekrefte havariposisjonen, opplyser Hovedredningssentralen.

Helitrans satte lørdag kveld i gang med sitt katastrofe- og pårørendearbeid, og de bruker blant annet sine helikoptre til å hente inn medlemmene i beredskapsorganisasjonen.

– Mediepresset er stort, og de ber om forståelse for at de har svært redusert kapasitet til å håndtere mediene nå, melder Hovedredningssentralen på vegne av selskapet.

Festivaldeltakere

Ifølge TV 2 skjedde ulykken i forbindelse med festivalen Høstsprell.

– Ulykken har skjedd noen kilometer fra festivalen. Deltakere har blitt fløyet fram og tilbake i anledning festivalen, sier Stig Anton Eliassen i Alta Event.

Festivalen Høstsprell har to konserter lørdag. Ingen av artistene skal være involvert i ulykken.

– De har fløyet, og de skal ikke være innblandet i ulykken, sier Too Far Gones manager, Per Evjen, til TV 2.

– Vi er ikke involvert i dette, og det er ingen av de andre bandene heller, sier gitarist Geir Karikoski i Intrigue, til kanalen.

Hundesøk

Ifølge iFinnmarks reporter på festivalen ble all musikk skrudd av på festivalområdet.

Det pågår lørdag kveld leting etter personen som ikke er gjort rede for.

– Norske Redningshunder bistår med to redningshunder i forbindelse med helikopterstyrten. De blir fraktet ut med et Sea King-redningshelikopter til ulykkesstedet, melder organisasjonen på Twitter.

Til NRK opplyser Hovedredningssentralen at helikopteret er av typen AS 350.