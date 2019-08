Elvestuen vil ha legalisering av flere narkotiske stoffer

NTB Innenriks

Ifølge Dagbladet støtter dermed Elvestuen langt på vei Unge Venstre. Ungdomspartiet har den siste tiden fått oppmerksomhet for kampanjen «Legalize it», som tar for seg legalisering av cannabis.

Ungdomspartiet går inn for å legalisere og regulere alle narkotiske stoffer. Like langt ønsker ikke Venstre-nestlederen og klima- og miljøministeren å gå.

– Jeg skal ikke si alle, men vi må regulere tilgangen til narkotiske stoffer for å få mer kontroll på hvor mye som omsettes, kunne begrense skadevirkningene og også bli kvitt den enorme kriminelle virksomheten som ligger bak – både i produsentland, transittland og i Norge, sier Elvestuen.

Han ser for seg at de lettere narkotiske stoffene skal få en svak regulering, før det blir en stige med mer regulering opp til heroinassistert behandling utskrevet av leger.

I Tromsø ble Unge Venstre fredag tvunget til å ta ned en plakat med påskriften «Legalize it» under en skoledebatt, noe som førte til at alle ungdomspartiene forlot debatten. Flere, inkludert statsminister Erna Solberg (H), reagerer, og ifølge advokat Jon Wessel-Aas er et forbud mot et slikt et brudd på Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet.

