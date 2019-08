Byfuglien til prinsessen: Det blir bedt mange bønner for deg og fremtiden din

NTB Innenriks

Til Vivaldis toner gikk prinsessen like før klokken 12 inn i Slottskapellet, som er pusset opp for anledningen.

Kronprinsparet var tydelig rørt og kronprinsesse Mette-Marit måtte flere ganger tørke tårer. Ingrid Alexandra tok plass mellom sin far og bestefar.

– Kjære konfirmant. Du skal vite at det strømmer mange gode tanker og ønsker til deg i dag. Vi vil deg så vel. Det blir bedt mange bønner for deg og fremtiden din, åpnet preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien.

Deretter leste Sametingspresident Aili Keskitalo opp en salme, før prinsesse Märtha Louise leste opp første korinterbrev. Märthas kjæreste, Durek Verett, var ikke til stede i konfirmasjonen.

Ingrid Alexandra har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet. Under konfirmasjonsforberedelsene valgte Askerkonfirmantene temaer som blant annet psykisk helse, terror, sex og samliv og pornografi.

– Under forberedelsene sa du til meg «Ikke spør meg om hvem som ble kastet i brønnen og sånn, for det ble faren min spurt om. Men spør meg gjerne om noe skikkelig vanskelig», sa Oslo-biskop Kari Veiteberg til latter fra hele salen.

– Det kommer heldigvis ingen vanskelige spørsmål fra meg i dag. Jeg vil heller råde deg til å fortsette å stille spørsmål om det som er viktig og vanskelig, sa biskopen.

Prinsesse Ingrid Alexandra fremførte selv Frans av Assisis bønn.

