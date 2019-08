Ambulansefly tilbake i tjeneste

NTB Innenriks

Det jobbes nå med å klargjøre de to siste B250-ambulanseflyene som også ble tatt ut av tjeneste, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Etter at det ble oppdaget feil ved backupsystemet som skal sørge for at pilotene kan lande ambulanseflyene om alle andre instrumenter slutter å fungere, har eksperter fra flyfabrikken og leverandøren av systemet jobbet døgnet rundt for å finne feilen og en løsning. Nå er feilen rettet i det ene flyet, og sent i går kveld ble den siste av flere testflygninger gjennomført uten at feilen kom tilbake. Flyet ble dermed satt i tjeneste igjen fra midnatt, natt til lørdag, opplyser Babcock.

Selskapet understreker at risikoen for at alle andre instrumenter slutter å fungere i et fly samtidig, er svært lav. Dersom det i tillegg skulle oppstått en feil på backupsystemet, ville systemet fungert igjen ved omstart i luften.

Ifølge Babcock mente flyfabrikken derfor at flyene fortsatt var trygge å bruke. Likevel valgte Babcock av sikkerhetsmessige hensyn å sette de tre aktuelle flyene på bakken, i påvente av at fabrikken og leverandøren av systemet løste problemet.

Babcock regner med å ha de to øvrige flyene klare i løpet av kort tid

– Nå jobber vi med å teste og friskmelde de to siste flyene. I og med at fabrikken og leverandøren nå har funnet årsaken til feilen, vil de to øvrige flyene være klar for tjenesten de kommende dagene sier teknisk sjef Øystein Hobbelstad.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019.

