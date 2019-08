Sørvest politidistrikt må kutte stillinger

NTB Innenriks

Det tilsvarer 66,5 prosent av det totale 2019-budsjettet. For å balansere budsjettet, er politidistriktet nødt til å kutte utgiftene med nærmere 30 millioner kroner hver måned – i hele resten av 2019, skriver Politiforum.

Politimester Hans Vik erkjenner at politidistriktet går mot et vesentlig overforbruk. På sin blogg på politiets intranett Kilden gikk han sist fredag ut med en prognose om at politidistriktet vil ende opp med et overforbruk på 80–90 millioner kroner i 2019.

– Men dette skal vi håndtere. Jeg tenker å ta dette ned ved hjelp av naturlig avgang. Jeg kommer ikke til å si opp politifolk. Vi har regnet på det, og fram til nyttår vil vi trolig redusere med 20–30 stillinger, sier politimesteren.

I løpet av første halvår 2020 har distriktet regnet på at de kan redusere med ytterligere 10–20 stillinger, for å innfri ledergruppas beslutning om å gå ned fra dagens cirka 1240 ansatte til rundt 1.200.

(©NTB)