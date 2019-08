Mann dømt til bot og inndragning av spillbord i pokerdom

NTB Innenriks

Det var våren 2017 at politiet slo til mot mannens hytte etter tips og flere bekymringsmeldinger om ulovlig pokerspill, skriver Bergens Tidende.

Da rettssaken gikk for Bergen tingrett nylig, sa mannen at han hadde invitert kamerater til å spille poker på hytta og at det ikke var snakk om organisert pokerspill. Ifølge mannen var innsatsen 1.000 kroner og i tråd med reglene.

Retten kom imidlertid til en annen vurdering og dømte ham til en bot på 10.000 kroner for brudd på lotteriloven. I tillegg til fem pokerbord, inndras sjetonger for en verdi av 1.850 kroner, samt bokser, kofferter og beholdere med sjetonger, 68 øl som antas å være hjemmebrygget, i tillegg til andre alkoholholdige varer.

(©NTB)