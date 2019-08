Flere tipser PST om mistenkelige personer

NTB Innenriks

– PST får inn tusenvis av tips hvert år, og vi ser at antall tips øker i tråd med mediebildet. Vi har fått en markant økning i tips til PST etter terrorangrepet i Bærum, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i PST til NRK.

Lørdag 10. august gikk 21 år gamle Philip Manshaus til angrep på Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I forbindelse med politiets undersøkelses i mannens bolig etter skytingen i moskeen, ble hans stesøster Johanne funnet drept. Han er nå siktet for terror og drap.

For rundt ett år siden fikk PST inn et konkret tips om Manshaus. PST samarbeidet med politiet, men det ble ikke funnet grunnlagt for å følge opp tipset nærmere.

– Vi legger en prioritering på alle tips PST får fra publikum. Noen tips er veldig konkrete, gjerne om at noen skal begå voldshandlinger. Andre tips er i større grad tips som går på at noen kan ha ekstreme holdninger og så videre. Men alle tips blir vurdert og fulgt opp i PST.

