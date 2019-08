NTB Innenriks

Siden sommerens arbeid på Østfoldbanen ble ferdig i starten av august, har det vært en feil ved Bækkelaget. Problemet ble oppdaget 5. august. Nå er feilen funnet og rette, opplyser Bane Nor i en pressemelding fredag.

– Det viser seg å være flere årsaker til at denne feilen oppsto, og nå er vi veldig glade for at vi har fått utbedre disse og at de reisende får kjørt tog som normalt igjen, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør Infrastruktur i Bane Nor.