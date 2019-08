Enighet i meklingen for sykepleiere

NTB Innenriks

Partene hadde opprinnelig en frist til midnatt natt til fredag, men forhandlingene fortsatte på overtid. Klokka 2.45 ble det meldt om enighet mellom partene.

– Meklingen har vært krevende. Vi er glad for at minstelønnsvilkårene nærmer seg det sykepleiere i alle andre tariffområder har, men det er fortsatt en del som gjenstår, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Varslet lockout

Forhandlingene har stått om sykepleiernes minstelønnsgaranti. Før meklingen fremhevet Norsk Sykepleierforbund (NSF) at sju av ti sykepleiere med mer enn ti års ansiennitet, og som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten i NHO Service og Handel, tjener mindre enn minstelønnsgarantien i de andre tariffområdene for norske sykepleiere.

NSF varslet at de i første omgang ville ta ut til sammen 49 sykepleiere i Oslo, Hordaland, Oppland og Troms i streik fra fredag morgen.

På den andre siden av forhandlingsbordet varslet arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel lockout for ett enkelt NSF-medlem dersom meklingen ikke førte fram.

Økt minstelønn

– Vi er glade for at vi har kommet til enighet med NSF. Private institusjoner og bedrifter innen helse og omsorg har vært konkurransedyktige på lønn tidligere, og det skal vi fortsette å være, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 2,50 kroner per time, justering av eksisterende minstelønnssatser med virkning fra 1. april 2019 og ny minstelønnssats for ti års ansiennitet på 500.000 kroner gjeldende fra 1. april neste år.

Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

