Soldater kan ha fått i seg giftig røyk

NTB Innenriks

Uhellet skjedde i forbindelse med en instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet. Det var i 9-tiden at politiet fikk melding om at en røykgranat hadde gått av under en heimevernsøvelse på Drevjamoen, om lag tre mil nord for Mosjøen, melder NRK.

Til sammen 15 personer var til stede da hendelsen skjedde. Soldatene ble kjørt til sykehus i et av Forsvarets egne kjøretøy.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleder i HV-14, sier til NRK at det kan være helseskadelig dersom man puster inn røyk over tid.

Det var de første sju soldatene som var mest utsatt for røyk. Åtte soldater som kom til, pustet også inn røyk, men i et mindre omfang. For sikkerhets skyld ble alle 15 sendt til legesjekk.

Skadeomfanget er ukjent, men soldatene skal ifølge politiet ha vært ved bevissthet da de ble brakt til sykehus.

Årsaken til at granaten gikk av, er foreløpig ikke kjent. Arbeidstilsynet er varslet, og politiet har satt i gang etterforskning.

(©NTB)