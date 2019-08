Politiet vil ha flere tips i forsvinningssaken på Lørenskog

NTB Innenriks

Noen av tipsene handler om sko, men også om andre forhold, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva disse tipsene dreier seg om, men sier at de håpet på en bedre respons enn de har fått til nå.

– Vi gjentar derfor budskapet om at vi ønsker å komme i kontakt med alle som har kjøpt Sprox-sko hos Sparkjøp, kontant, og i størrelsene 44 til 46, om å ta kontakt med politiet, sier Brøske.

Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor. Politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år. Politiet opplyste da om at hun trolig var bortført, men sa like før sommeren at de mener hun kan være drept og at bortføringen er iscenesatt for å skjule drapet.

Politiet gikk onsdag ut med bilder av et skoavtrykk som er funnet inne i boligen.

– Dette avtrykket er det eneste der vi så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Avtrykket er funnet på et sted som tilsier at det tilhører en gjerningsperson, sa Brøske onsdag.

