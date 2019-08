Nye beltekontroller i bussene etter nedslående statistikk

NTB Innenriks

Kun 69 prosent oppgir nå at de bruker belte i buss, mot 73 prosent i samme periode i fjor.

Samtidig er beltebruken enda lavere blant passasjerene i alderen 16 til 29 år. Kun halvparten av de yngste velger å ta belte i bruk, viser en undersøkelse som Statens vegvesen har utført.

– Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags «frisone» for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser. Det er på høy tid å ta de gode beltevanene vi har i bilen, med inn i bussen, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

I vår ble over 13.000 busspassasjerer sjekket for beltebruk. Fra mandag 2. september drar Statens vegvesen igjen ut på veiene for å kontrollere passasjerer over hele landet.

Gebyret for å ikke bruke belte er på 1.500 kroner.

