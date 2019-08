Veireno-sjefen dømt til ni måneders fengsel – VT Gruppen slipper å betale millionbot

NTB Innenriks

I Follo tingrett ble Enger dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og VT Gruppen, morselskapet til Veireno, ble dømt til å betale en bot på 4,5 millioner kroner.

Saken henger sammen med de store problemene med avfallshåndteringen i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. De fleste tiltalepostene gjaldt mange og til dels grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Dissens

To av tiltalepostene ble avvist for både Enger og Veireno AS, da de ikke oppfylte lovens krav til utforming av tiltalebeslutninger. Lagmannsretten fant Enger skyldig i de andre tiltalepostene.

Retten kom til at det forelå særdeles skjerpende omstendigheter for Oslo-prosjektet, og at straffen i utgangspunktet var fengsel i ett år. Men siden det hadde gått lang tid siden de straffbare overtredelsene i Vestfold, førte det til en reduksjon i straffen.

Det er også tillagt vekt at Enger erkjente straffskyld i lagmannsretten. Et flertall på seks dommere kom til at han skulle dømmes til fengsel i ni måneder, mens én dommer mente at straffen burde være fengsel i seks måneder.

Veireno AS var også tiltalt. Da selskapet ble slått konkurs i 2017, var spørsmålet om morselskapet VT Gruppen kunne dømmes til foretaksstraff.

Elden tror saken ender i Høyesterett

Lagmannsretten frifant gruppen for samtlige tiltaleposter. Retten bemerker at det med tanke på det strenge beviskravet i straffesaker, ikke kunne legges til grunn at de forholdene tiltalen gjaldt, ble begått på vegne av VT Gruppen.

Engers forsvarsadvokat, John Christian Elden, sier saken trolig ender i Høyesterett.

– Vi er glade for at selskapet er frifunnet og straffen satt ned med et halvt år. Men vi mener den skulle vært avgjort med en bot alene, så saken ender nok i Høyesterett, sier Elden til NTB.

– Det er også bra at påstandene om HMS-brudd ble avvist av retten, legger han til.