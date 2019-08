VG felt på fem punkter for dekningen av dansevideoen med Giske

NTB Innenriks

VG er felt for brudd på de fem punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13 i Vær varsom-plakaten. For punkt 3.3 og 3.9 er de også felt for evalueringsrapporten om dekningen.

Dette er den mest omfattende fellelsen noensinne i PFU.

VG har erkjent brudd på alle fem punkter, men ikke for evalueringsrapporten.

Klageren i saken er Sofie, som ble sitert i den opprinnelige VG-saken om dansevideoen 21. februar i år. Hun ønsker ikke å gå ut med sitt etternavn.

I VGs sak fra 21. februar omtaler avisen en kort videosnutt hvor Sofie og Ap-politiker Trond Giske danser på Bar Vulkan i Oslo – en episode hun selv opplevde som uproblematisk, men som fikk en helt annen framstilling i VG.

– Skamplett

PFU kom med kraftig kritikk av VG under møtet.

– Det er en skamplett i norsk pressehistorie hva gjelder arbeidsmetode, og det er jeg veldig lei meg for på vegne av min stand, sa journalist Liv Ekeberg, som er en av elleve personer i utvalget som har behandlet klagen.

Ekeberg sa videre at saken er skadelig for publikums og potensielle kilders tillit til hvordan journalister jobber.

Tok for lang tid

– Det er viktig at dette blir snudd og vendt og diskutert. Det er bra at VG har gått såpass langt i erkjennelse av feil. Med det sagt, tok det altfor lang tid før den erkjennelsen kom og det omstridte sitatet ble trukket, sier hun.

Øyvind Kvalnes omtalte saken som presseetisk omfattende.

– Jeg ser for meg at dette er en sak både mediene selv og journaliststudenter kommer til å henge seg opp i i lang tid. Her er det mye lærdom om hvordan man ikke skal forholde seg til kilder, sa Øyvind Kvalnes.

(©NTB)