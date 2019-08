Sju menn dømt i norgeshistoriens største dopingsak

NTB Innenriks

Politiet har etterforsket saken siden 2015. Rettssaken startet 21. januar i år.

Tirsdag 14. mai la aktor, statsadvokat Trond Høvik, ned påstand om fengsel i ni og et halvt år for den yngste og åtte år for den eldste av de to hovedmennene. Retten dømte 36-åringen til åtte og et halvt års fengsel og 37-åringen til fem og et halvt år.

De sju domfelte har fått inndratt drøyt 6,7 millioner kroner og har fått straff fra to år og opp til åtte år og seks måneder. Samlet sett er det utmålt fengselsstraff i 26 og et halvt år. Den ene av de tiltalte fikk delvis dom på vilkår.

– Veldig streng dom

To av de tiltalte kommer fra Sunnfjord, to fra Bergen og tre fra Buskerud. Den eldste av dem er 37 år gammel og den yngste 30 år.

Den yngste mannen fra Sunnfjord fikk den strengeste straffen.

– Jeg registrerer at tingretten har kommet med en veldig streng dom, både når det gjelder utmålingen av fengselsstraff i åtte og et halvt år og omfattende inndraging, sier mannens forsvarer, advokat Sol Elden, til NRK.

Hun mener også at hennes klient skulle fått større tilståelsesrabatt, siden han la alle kortene på bordet under rettssaken.

Norges største dopingsak

Alle de tiltalte er funnet skyldig i å ha deltatt i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

– Den hovedtiltalte er dømt for innførsel, produksjon og oppbevaring av dopingmidler med til sammen 89 kilo virkestoff, derav omsetning av dopingmidler med 67 kilo virkestoff. Han er nå blitt domfelt i den største dopingsaken i Norge noen gang, sier statsadvokat Trond Høvik i en kommentar.

Han bemerker videre at retten har karakterisert virksomheten som profesjonell. Mennene er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen for å drive med organisert kriminalitet.

Stort marked

Vest politidistrikt opplyser at de har fått god bistand fra flere andre politidistrikt.

De fremhever særlig Sørøst politidistrikt som i desember 2015 håndterte det største enkeltbeslaget av dopingmidler som noen gang er gjort i Norge. Også Trøndelag politidistrikt, Kripos og Tollvesenet har gitt viktige bidrag under etterforskningen.

– Denne saken viser at det er et stort marked i Norge for salg av ulovlige dopingmidler. Det er tydelig at det for mange er lav terskel for å skaffe seg dopingmidler via internett, sier Høvik.