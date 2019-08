Politimester fulgte ikke politidirektørens permisjonsråd

NTB Innenriks

I starten av juni anbefalte politidirektør Benedicte Bjørnland politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrik å ta permisjon da hun ble kjent med at han hadde innledet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega.

I en uttalelse fra Politidirektoratet onsdag kommer det fram at politidirektøren mente at arbeidsforholdet mellom Hasseldal og kvinnen burde opphøre i tråd med politiets etiske retningslinjer.

Til VG bekrefter Hasseldal at han ikke fulgte rådet fra politidirektøren. Den beslutningen ble tatt i samråd med den kvinnelige kollegaen.

– Det var en vurdering vi gjorde sammen. Hun (Bjørnland, journ.anm.) uttrykte et råd, men vi mente at dette var den beste løsningen for oss og politidistriktet, sier Hasseldal til avisen.

Kvinnen er i dag permittert med full lønn og er utlånt til Politihøgskolen i ett år, mens Hasseldal flyttes til Politidirektoratet, ifølge Politiforum.

Til VG sier Hasseldal at «det har vært en stor belastning å få privatlivet brettet ut i alle landets aviser».

(©NTB)